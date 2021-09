Ehrenamt muss attraktiver werden

Diese symbolhafte Skulptur bekam Petra Thiemann-Niermann nach 24 Jahren als Vorsitzende des Stadtsportverbandes unter anderem geschenkt. In ihrem Haus, das direkt am Jakobsweg in Lengerich liegt, hat das Kunstwerk einen Ehrenplatz bekommen.

24 Jahre lang war sie (ehrenamtliche) Vorsitzende des Stadtsportverbandes. Jetzt hört Petra Thiemann-Niermann (69) auf. Ihre Nachfolgerin ist ihre frühere Stellvertreterin: Karin Hilgemann. Neue zweite Vorsitzende ist Elke Roggenland. Warum Petra Thiemann-Niermann ihr Amt abgibt und was sie künftig so machen will, hat WN-Mitarbeiter Peter Sauer in einem Interview in ihrem lauschigen und romantischen Garten erfahren, der bei guter Wetterlage so eine tolle Aussicht besitzt, dass man sogar die Bettentürme des Uniklinikums in Münster sehen kann.

Warum hören Sie auf?

Thiemann-Niermann: Ich kann das Amt geordnet zurücklassen. Es war einfach an der Zeit, dass jetzt jüngere Leute kommen, dass Veränderung reinkommt.

Wie sind Sie vor 24 Jahren auf die Idee gekommen, Vorsitzende des Stadtsportverbandes zu werden?

Thiemann-Niermann: Das war auf Initiative von Detlef Dowidat, der meinte, ich wäre die richtige Nachfolgerin von Bernie Strauß. Ich war damals Jugendvorsitzende beim SC Preußen Lengerich im Clubheim.

Was war Ihre ganz persönliche Motivation?

Thiemann-Niermann: Ich mache immer gerne etwas Neues.

Wie kann der Stadtsportverband erfolgreich sein?

Thiemann-Niermann: Wenn der Verband sich als Stimme für alle Vereine in Lengerich versteht und im echten Teamgeist zusammengearbeitet wird.

Wie hat sich die Zahl der Mitglieder in Ihrer Zeit verändert?

Thiemann-Niermann: Als ich vor 24 Jahren anfing, hatte der Stadtsportverband rund 8000 Mitglieder, aktuell sind es rund 6000 Mitglieder in 14 Vereinen.

Was sind die Gründe dieses Mitgliederschwundes?

Thiemann-Niermann: Kleinere Vereine haben sich zurückgezogen. Manche haben sich aufgelöst. Ein Riesenproblem ist das Thema, Ehrenamtliche zu bekommen, gerade in der Generation 40 bis 60 Jahre. Und junge Menschen haben ja kaum noch Zeit. Die Corona-Krise hat es noch schwerer gemacht, Nachwuchs zu finden. Mit dem ersten Lockdown konnten die Vereine noch einigermaßen gut mit umgehen, der zweite Lockdown hat sie sehr belastet.

Stichwort Ehrenamt: Wer ist in der Pflicht, etwas zu ändern?

Thiemann-Niermann: Vor allem die Stadt ist in der Pflicht, dem Ehrenamt eine noch höhere Anerkennung als bisher entgegenzubringen. Das Ehrenamt muss noch attraktiver gemacht werden.

Was hat Ihnen das Ehrenamt in den vergangenen 24 Jahren als Vorsitzende gegeben?

Thiemann-Niermann: Jedes Ehrenamt gibt einem etwas. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, gute Freunde gewonnen, Anerkennung erhalten. Kurzum: Ein Ehrenamt ist bereichernd, schärft das soziale Miteinander und den Blick über den eigenen Tellerrand. Deshalb sollten ehrenamtliche Tätigkeiten auch als Einstellungskriterien eine Rolle spielen, finde ich. Man müsste bereits in der Schule den jungen Leuten vermitteln, wie wichtig das Ehrenamt für unsere Gesellschaft ist.

Was konnten Sie im Stadtsportverband bewegen?

Thiemann-Niermann: Ich bin einfach sehr zufrieden, dass die Vereine bessere Wege miteinander gehen und dass wir einen ganz starken Stadtsportverband haben, der in Zukunft gut aufgestellt ist.

An welche Projekte erinnern Sie sich gerne?

Thiemann-Niermann: Neben den vielfältigen Lengericher Sportschauen erinnere ich mich an den Weltkindertag 2008, der war wunderbar, und an den Fortbildungstag am Gymnasium. Mich freut es, dass wir jetzt Gelder für moderne Sportstätten verteilen können.

Und was hat Sie am meisten geärgert?

Thiemann-Niermann: Die Digitalisierung fordert deutlich mehr Bürokratie ein. Und es ärgert mich, dass die Auflagen immer größer werden.

Was werden Sie nun mit Ihrer freien Zeit machen?

Thiemann-Niermann: Ich fahre Fahrrad, wandere und laufe. Ich beschäftige mich gerne im Garten und mit meinen fünf Enkelkindern. Ich könnte mir vorstellen wieder Tai-Chi zu machen. Das habe ich früher jahrelang gemacht. Und ich bin ja auch immer noch Mitglied bei Preußen Lengerich.