Ehrenamtliches Engagement unverzichtbar

In der evangelischen Johanneskirche Lengerich wurde am Sonntag der Festgottesdienst zum 60. Jubiläum der Einweihung des Kirchenneubaus gefeiert. Nach dem 1. November 1962 blühte das Gemeindeleben in der Stadtfeldmark auf. Gottesdienste und die intensive Nutzung durch kirchliche Gruppen sorgten für ein munteres Kommen und Gehen.

Pfarrer Torsten Böhm stellte die Liturgie unter das Leitwort „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben“. Daran knüpfte André Ost, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg, in seiner Predigt an. „Diese Kirche kann nur aus der Liebe geboren sein, sonst hätten sich Anfang der 1960er Jahre nicht so viele Menschen für ihren Bau an dieser Stelle stark gemacht“, stellte er fest. Er lobte die Arbeit des Trägervereins unter Vorsitz von Silke Buddenkuhl, deren Mitglieder mit ihrem ehrenamtlichen Engagement die Kirche weiterhin tragen.

Der Gottesdienst wurde durch den Kirchenchor unter Leitung von Reinhard Jöllenbeck musikalisch begleitet. In Grußworten ließen Pfarrer i. R. Ernst-Ulrich Stegemeier, Ute Miensopust, Finanzkirchmeisterin der Kirchengemeinde Lengerich, Bürgermeister Wilhelm Möhrke und Johannes Helweg-Löllmann vom Trägerverein der Bodelschwingh-Kirche Wechte die lange Geschichte noch einmal aufleben und schauten optimistisch in die Zukunft. Silke Buddenkuhl erinnerte an einige Meilensteine auf dem Weg zu einem tragfähigen Konzept zum Erhalt der Kirche als Gebäude und Heimat für die Christen des Ortsteils.