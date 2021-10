Eigentümer kündigen für 2023 das Ende an

Es ist noch ein Stück hin, bis Sabine und Volker Welp das letzte Mal den Schlüssel im Kiebitzmarkt umdrehen werden. Am 31. März 2023 wird das wohl der Fall sein. Ihre Entscheidung aufzuhören, machen sie gleichwohl schon jetzt öffentlich. „Fakt ist, wir haben mit Wirkung zum 30. Juni 2023 verkauft“, sagt Volker Welp und fügt hinzu, dass der neue Eigentümer plane, das Areal für Wohnbebauung zu nutzen.

Den Entschluss, das Geschäft nicht weiterzuführen, begründen die Welps mit der fehlenden Nachfolge. Die Tochter habe sich beruflich anders orientiert, eine Verpachtung mache keinen Sinn. Den Kiebitzmarkt gibt es seit 1998. Hervorgegangen ist er aus dem Landhandel, den die Familie Welp über 100 Jahre lang in Lengerich betrieb. Zunächst war das Unternehmen im Zentrum der Stadt an der Bahnhofstraße 4 beheimatet. 1958 erfolgte dann der Umzug an die heutige Adresse am Intruper Weg.