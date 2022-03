Eimerweise Farb- und Lackreste

Die Anfrage ist enorm: Schon vor Öffnung des Schadstoffmobils bewies das die lange Autoschlange auf dem Platz am Stadion. Farben und Lacke von der letzten Renovierung oder alte Reste an Chemikalien oder Putzmittel aus Opas Keller konnten hier am Samstag abgegeben werden. Dass das nicht das einzige war, offenbarten die teils vollen Kofferräume, in denen etliches auf die fachgerechte Entsorgung wartete.

Nebenan konnte der Elek-troschrott abgegeben werden. Die Fahrzeuge wurden durch ein System des Sicherheitsdienstes vorab in die richtige Spur gelenkt. Dessen Mitarbeiterin Anne Lammers erklärte: „Damit es keine lange Wartezeiten gibt.“

„Ich bin froh, dass ich die jetzt losgeworden bin“, sagte Jürgen Quante, der gerade alte Farbeimer im großen Mobil abgab. „Die waren uralt, aus einer Wohnungsauflösung“, sagte er. Was er wie bestimmt alle weiteren Besucher besonders gut fand: „Es kostet hier kein Geld.“

„ »Viele kommen mit großen Mengen.« “ Udo Hartwig

Alle sechs Wochen gibt es die Entsorgungsmöglichkeit hier an der Münsterstraße, die Firma Rehkopf wird dafür von der Stadt beauftragt. Umweltschutz-Techniker, Udo Hartwig nahm die Waren an. „Viele kommen mit großen Mengen“, sagte er. Da müsse man schon mal ein Veto einlegen, denn der Abgabeumfang ist begrenzt und nur für Privatpersonen möglich. Mehrere Firmen mussten abgewiesen werden.

Viel sortieren musste auch sein Kollege Michael Iking im Mobil, denn nicht nur Farben und Lacke, sondern auch Batterien (Ausnahme: Lithium-Batterien), Pflanzenschutzmittel oder auch Rattengifte dürfen hier ihr Ende finden. Das früher im Handel gängige „Round-up“ gegen Unkraut, mit den Worten Ikings „eine ganz fiese Sache“, wird ebenfalls entgegen genommen. „Alle solche Sachen, die Opa über Jahrzehnte gesammelt hat“, meinte er mit einem Lächeln. Putzmittel, Altmedikamente, Handfeuerlöscher, Lösungsmittel und Bremsflüssigkeiten sind weitere Stoffe für das Mobil.

Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Die Entsorgung von Sprengstoffen gehört dazu. „Wir hatten hier schon mal einen Jäger, der Munition abgeben wollte“, sagte der Mitarbeiter des Coesfelder Unternehmens und fügte hinzu, dass er diesem einen besseren Abgabeplatz empfohlen habe.

Auch Altöle werden nicht angenommen. Da können die Fachleute aber einen wertvollen Tipp geben: „Die Händler sind verpflichtet, das Altöl anzunehmen“, sagte Michael Iking. Mit dem Kassenbon des Kaufs dürfe das kein Problem darstellen.

Vor allem aber kommen Farb- und Lackreste. „Diese Farbe muss wohl vor kurzem im Angebot gewesen sein“, meinte Michael Iking. Denn wenn an einem Tag immer wieder Eimer des gleichen Herstellers angetragen werden, sei das ein Indiz dafür.

Wer noch Keller oder Garage entrümpeln will und dabei auf Schadstoffe stößt, hat am 23. April wieder die Gelegenheit, diese bei der Problemmüllsammlung auf dem Parkplatz des Stadions an der Münsterstraße loszuwerden.