Ein Appell unter Tränen

In Lengerich hat am Montagabend erstmals eine Demonstration von Impf-Befürwortern stattgefunden. Laut Polizei versammelten sich etwa 100 Menschen zu der Kundgebung auf dem Platz vor der Stadtkirche.

In Lengerich sind am Montagabend Impf-Befürworter und Unterstützer der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf die Straße gegangen. Nachdem sich in den Wochen zuvor zu diesem Termin immer Impf-Gegner und Corona-Leugner zu „Spaziergängen“ eingefunden hatten, traten sie diesmal nicht in Erscheinung. Ein Aufeinandertreffen beider Gruppen blieb somit aus.

Polizei und Stadtverwaltung sprachen von etwa 100 Demonstranten, die sich vor der Stadtkirche versammelt hatten. Darunter waren auch Vertreter aus der Lokalpolitik und junge Menschen ebenso wie ältere Bürger.

Leo Debbert, der die Veranstaltung organisiert hatte und dafür von den Teilnehmern viel Applaus erhielt, sagte: „Jeder Mensch, der in dieser Pandemie sein Leben lässt, ist einer zu viel.“ Den Impfgegnern, die in Lengerich seit Mitte Dezember zu den „Spaziergängen“ zusammengekommen sind, warf er eine Nähe zum rechtsextremen politischen Lager vor. „Wer mit Nazis spaziert, hat nichts kapiert“, betonte der 20-jährige Lengericher in seiner Rede. Zudem widersprach er den aus Reihen von Querdenkern und Impfgegnern immer wieder zu hörenden Vorwurf, in Deutschland herrsche eine „Corona-Diktatur“.

Nachdem für alle bislang 31 an oder mit Covid-19 in Lengerich Verstorbenen Kerzen angezündet und eine Schweigeminute eingelegt worden war, wandte sich noch eine junge Lengericherin mit bewegenden Worten an die Demonstranten. Sie erzählte, wie sehr sie ihre Großmutter vermisse, die eine Corona-Infektion nicht überlebt habe. Sie appellierte angesichts dieser Erfahrung unter Tränen, sich an die geltenden Schutzregeln zu halten.

Im Gespräch mit den WN begründete Leo Debbert sein Engagement damit, dass es darum gehe, den „Spaziergängern“ die Stirn zu bieten. Die räumliche Nähe zum bisherigen Treffpunkt der Impfgegner habe er bewusst gewählt, um zu zeigen, „dass sie nicht die Mehrheit sind“. Dafür stehe er auch öffentlich ein.

Das habe für ihn zwar zur Folge, in den Fokus der Impf-Gegner zu geraten. Aber das mache ihm „keine Angst“, auch wenn es auf Telegram, Twitter und Facebook bereits verbale Angriffe und Drohungen gegen ihn und seine Familie gegeben habe. Er wolle trotz solcher Vorkommnisse weiter versuchen, sachlich zu diskutieren und immer wieder das Gespräch anbieten.

Ähnlich wie die „Spaziergänger“ in den Wochen zuvor, gingen auch die Demonstranten nach der Kundgebung in der Altstadt noch durch die Lengericher Innenstadt.