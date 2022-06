Ein Baustein in der Gedenkkultur

Lengerich

Einen Gedenk- und Erinnerungsort, an dem gleichzeitig über die jüdische Synagoge informiert wird, möchte der Heimatverein Lengerich an deren ehemaligem Standort an der Münsterstraße 23 errichten. Über einen entsprechenden Antrag diskutierte in der Sitzung des Ausschusses Schule und Kultur, nachdem Bernd Hammerschmidt die Ideen des Arbeitskreises Stadtgeschichte vorgestellt hatte.

Von Dietlind Ellerich