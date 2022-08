Zu einem großen Konzert sind Musikliebhaber am 4. September in die Lengericher Stadtkirche eingeladen.

Lange hat es kein so großes Konzert mehr in der Stadtkirche Lengerich gegeben: Bühne, Kantorei, neun Streicher des Kourion-Orchesters Münster, Christian Schauerte am Klavier und Sopranistin Katharina Kohoff als Solistin. Am 4. September um 17 Uhr ist es endlich soweit.