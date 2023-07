Ein Hauch von Hollywood über Hohne

Ein Hauch von Hollywood weht vom 6. bis 9. Oktober über Hohne, wenn Felix Münz, Film- und Geschichtsstudent, angehender Drehbuchautor und Regisseur, auf dem Gelände des gemeinnützigen Fördervereins „Eisenbahn-Tradition“ an der Lienener Straße 100 den historischen Kurzfilm „Zwischen den Zeilen“ dreht. Dass der aus Mittelfranken stammende Münz, der in Frankfurt studiert, ausgerechnet im äußersten Zipfel Nordrhein-Westfalens dreht, kommt nicht von ungefähr.

Zehn-Minuten-Drama

Weil das Zehn-Minuten-Drama in den 1930er-Jahren spiele und „Zwischen den Zeilen“ – im Rahmen aller künstlerischen Freiheiten – so historisch akkurat wie möglich werden solle, habe er lange nach einem passenden, zeitgenössischen Eisenbahnwagen gesucht, erzählt der angehende Regisseur. Den Tipp, sein Glück doch mal in Lengerich zu versuchen, gab ihm Dr. Burkhard Pick, Geschäftsvorstand der Ulmer Eisenbahnfreunde. Münz kontaktierte daraufhin Roland Stübbe, Mitglied im Förderverein „Eisenbahn-Tradition“, und erfuhr, dass der Lengericher Verein über einen Eisenbahnwaggon verfügt, an dessen Ausstattung sich seit den 1930er-Jahren nichts verändert hat.

Mittlerweile sei er auch schon in Lengerich gewesen und habe das gute Stück in Augenschein genommen, verrät Münz und betont, dass der Arbeitsaufwand selbst bei einem Kurzfilm nicht zu unterschätzen sei: „Da es sich um einen historischen Kurzfilm handelt, muss auf Aspekte geachtet werden, die bei zeitgenössischen Produktionen eine eher geringere Rolle spielen.“ Beispielsweise sei das Szenen- und Kostümbild ausschlaggebend: „Nur wenn der Kurzfilm historisch aussieht, lässt sich die Geschichte treffend erzählen. Denn darum geht es beim Film, eine Geschichte zu erzählen.“

Komparsen gesucht

Erzählen möchte der 23-Jährige die auf einer wahren Begebenheit beruhende Geschichte der flüchtenden Jüdin Sofie, deren wahre Identität aufzufliegen droht, als sie sich ein Zugabteil mit einem deutschen Offizier teilen muss. Die Geschichte, die an alle Jüdinnen und Juden, die während des Zweiten Weltkrieges auf der Flucht waren, erinnern und zeitlose Themen wie Misstrauen und Menschlichkeit aufgreifen soll, wird auch ein Stück Zeitgeschichte spiegeln. Daher suchen Felix Münz, der mit „Zwischen den Zeilen“ das Bewusstsein für Geschichte schärfen möchte, und seine aus etwa einem Dutzend Filmschaffenden bestehe Crew, die sich ehrenamtlich an dem Projekt beteiligt, nun Komparsen und Komparsinnen im Alter von 40 bis 70 Jahren. Kostüme werden gestellt. Wer sich vorstellen kann, an einem der drei Drehtage in die Rolle eines Zugpassagiers zu schlüpfen und eine reine Statistenrolle zu übernehmen, sollte eine E-Mail mit kurzer Vorstellung, Konfektions- und Schuhgröße sowie einem Foto an zdz.film@icloud.com schicken.