Ein Knall, der alles veränderte

Vor dem Amtsgericht Tecklenburg hat sich am Mittwoch ein 33-jähriger Mann aus Kempen wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, in der Nacht zum 2. August 2020 in Lengerich mit dem Wurf eines sogenannten Polenböller eine Frau verletzt zu haben. Die Lengericherin hat bis heute mit den Folgen zu kämpfen.

