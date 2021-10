Ein Neuling in knallrotem Gewand

Nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie trafen sich die Kameraden der Feuer- und Rettungswache Lengerich am Freitagabend in der Feuer- und Rettungswache zur Verbandssitzung für die Jahre 2019 und 2020 sowie zur Mitgliederversammlung. Thorsten Budzinski, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, begrüßte etwa 70 Kameraden sowie Gäste aus Politik und Verwaltung. Bürgermeister Wilhelm Möhrke verwies in seinem Grußwort darauf, dass aufgrund von Bränden und der Starkregenereignisse im Süden Nordrhein-Westfalens zahlreiche Einsätze erforderlich geworden waren. „Unsere Feuerwehrleute gewährleisten überwiegend ehrenamtlich die Sicherheit der Bevölkerung“, so Möhrke. Er dankte ihnen dafür, dass sie immer für die Allgemeinheit da sind.

