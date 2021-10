Ein Spielplan ist das neueste Projekt

Ein Spielplan samt Spielideen ist das neueste Projekt, das mit Mitteln aus dem sogenannten Verfügungsfonds Innenstadt in Lengerich realisiert worden ist. Auch 2022 werden entsprechende Gelder zur Verfügung stehen. Was es nun noch braucht, sind kreative Ideen.

Auch im kommenden Jahr sollen in Lengerich durch den sogenannten Verfügungsfonds Innenstadt kreative Ideen im Innenstadtbereich unterstützt werden. Für das bürgerschaftliche und private Engagement stehen insgesamt 15.000 Euro bereit, die sich zu je 50 Prozent aus Förderung und Eigenanteil zusammensetzen.

Neuestes Ergebnis ist nach Angaben von Citymanager Michael Rottmann ein Spielplan für den Generationenpark an der Gempt-Halle, der für Kindergeburtstage genutzt werden kann, aber auch von Vereinen und anderen Gruppen. Neun Spielideen sollen dazu anregen, die Geräte und den Platz im Generationenpark als Parcours zu nutzen.

Die Kosten für den Druck und die Umsetzung für die Anleitung und den Spielplan wurden vom Verein „Offensive Lengerich“ übernommen. Die Vorstandsmitglieder haben die Spiele laut Pressemitteilung selbst getestet und kamen dabei zu einem positiven Urteil. Man habe einen unterhaltsamen und kurzweiligen Nachmittag verbracht, heißt es.

Michael Rottmann findet das Ergebnis ebenfalls gelungen: „Auch einfachere Ideen können zur Belebung der Stadt beitragen und vor allem den Bürgern viel Spaß bereiten. Zwar wird es zunehmend kühler, aber die Spiele sind bei gutem Wetter zu jeder Jahreszeit eine gute Beschäftigungsmöglichkeit an der frischen Luft.“ Eine Tatsache, die gerade bei steigenden Infektionszahlen an Bedeutung gewinne. „Vor allem ist es aber ein Beispiel dafür, wie man Vorhandenes sinnvoll nutzen und damit attraktiv gestalten kann.“

Gerade weil die Idee nicht ganz neu ist, sondern auch schon Gegenstand einer Projektwoche am HAG war, freut sich der Citymanager, dass die Umsetzung durch die „Offensive“ und das Förderprogramm nun gelungen ist.

Bisher wurden über den Verfügungsfonds Innenstadt das Graffiti am alten Pastorat, die Schubkarrenaktion der „Offensive“ und das Portal „starke-stadt.com“ mit aktuellen Angeboten und Informationen aus der Innenstadt umgesetzt. Eine „Chillecke“ für Jugendliche und ein Kunstprojekt befinden sich beim Jugendbeirat beziehungsweise bei der „Offensive“ in Planung.

Wichtig ist dem Citymanager, dass das Engagement aus der Bürgerschaft nicht abreißt: „Es gibt sicher noch viele gute und sinnvolle Ideen, die in den Verfügungsfonds passen, auch wenn die Förderung auf den investiven Bereich eingeschränkt ist.“

Die Einrichtung des Fonds hatte der Stadtrat im Rahmen des Innenstadtentwicklungskonzept Ende Juni vergangenen Jahres beschlossen.

Wer Ideen hat, die durch den Verfügungsfonds unterstützt werden könnten. kann sich per E-Mail (info@lengerich-marketing.de) an Citymanager Michael Rottmann wenden. Auf der Internetseite www.lengerich-marketing.de gibt es nicht nur die Antragsformulare und Richtlinien für das Förderprogramm, sondern auch die neue Spielanleitung und den Spielplan für den Generationenpark als Download. In der gedruckten Ausgabe ist dieser ab sofort auch bei der Tourist-Information Lengerich erhältlich.