Ein Stückchen New Orleans

Mit Kai Strauss hat am Donnerstagabend ein Ur-Lengericher den musikalischen Part bei „Rock am Rathaus“ übernommen. Er war der Frontmann der „Lengerich Blues Jam“. Die Open-Air-Veranstaltung war wieder einmal bestens besucht.

Das Motto „Rock am Rathaus“ wurde kurzerhand umbenannt. „Heute heißt es Blues am Rathaus“, verkündete am Donnerstag gleich zu Beginn Kai Strauss, Frontmann der „Lengerich Blues Jam“. Die Truppe legte gleich richtig los, sehr zur Freude der wieder einmal vielen Besucher, die den Rathausplatz füllten. Nicht nur die Blues-Fans kamen auf ihre Kosten.

Der Ur-Lengericher Kai Strauß hatte eigens für die Kultveranstaltung des Sommers in der Stadt echte Profi-Musiker um sich versammelt, die ihr Handwerk verstanden. Auch wenn manche Stücke von der Lautstärke übersteuert wirkten, tat das der Stimmung keinen Abbruch. Kai Strauss selbst griff ganz professionell in die Saiten, was ihm mehrfach Zwischenapplaus einbrachte. Ihm in nichts nach standen der inzwischen in Rhede lebende britische Keyboarder Paul Jobson, der in Lengerich lebende amerikanische Bassist Kevin Duvernay und der Osnabrücker Schlagzeuger Alex Lex. Bei manchen Stücken fühlten sich die Besucher nach New Orleans versetzt, der Blues-Metropole schlecht hin.

„Es war ein toller, stimmungsvoller Abend. Man spürte, dass die vier Musiker ihr Handwerk verstehen“, schwärmte City-Manager Michael Rottmann. Er zeigte sich, wie auch Rolf Hermann, verantwortlicher Teamleiter des Veranstalters „Offensive“, angetan von der hohen Besucherzahl. Zum fünften Mal herrschte volles Haus. „Man spürt deutlich, dass die Leute nach so etwas lechzen“, so der City-Manager weiter. Zur sechsten Auflage von Rock am Rathaus spielt am Donnerstag, 11. August, die Coverband „Stainless Acoustic Band“ mit vier sympathischen Musikern aus dem Tecklenburger Land unter der Platane. Und wer gerne noch einmal Kai Strauss erleben möchte, sollte sich den 28. August vormerken. Dann tritt der Blues-Musiker bei „Musik quer Beet“ zusammen mit Keyboarder Paul Jobson auf.