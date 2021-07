Ein Wochenende im Zeichen des Friedens

Lengerich

Das Lengericher Conclusum gilt als wichtige Etappe auf dem Weg zum Westfälischen Frieden 1648. Dem Ereignis ist am Samstag, 10. Juli, eine Festveranstaltung in der Gempt-Halle gewidmet. Am Sonntag, 11. Juli, folgt ein ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche.