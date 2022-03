Ein Zeichen der Solidarität

Seit Wochen haben in Lengerich montags „Impfen statt schimpfen“-Demonstrationen stattgefunden. Jetzt war es anders – aus aktuellem Anlass. Etwa 200 Personen beteiligten sich anlässlich des Krieges in der Ukraine an einer Friedensdemonstration.

Rund 200 Menschen haben am Montagabend an einer Friedensdemonstration in der Innenstadt teilgenommen. Sie versammelten sich vor der Stadtkirche, um ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu fordern.

Veranstalter Leo Debbert, der sonst montags an gleicher Stelle zu den „Impfen statt schimpfen“-Demonstrationen einlädt, hatte diesmal das Thema Corona angesichts der Situation in dem osteuropäischen Land hintangestellt. Es ging stattdessen darum, Solidarität mit der Ukraine und den Bürgern des Landes zu zeigen. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten hielten als Zeichen ihrer Verbundenheit Friedensbotschaften und Landesflaggen in Blau und Gelb in den Händen. Andere hatten sich gleich teilweise oder komplett in den ukrainischen Landesfarben gekleidet.

Während der Redebeiträge – jeder Teilnehmer, der wollte, konnte das Wort ergreifen – wurde unter anderem der respektvolle und friedliche Umgang auch in Lengerich miteinander angemahnt, egal in welchem Land die Wurzeln des Anderen auch liegen mögen. So sagte eine Teilnehmerin: „Ich bin in der Ukraine geboren, in Kirgisien aufgewachsen, habe in Russland studiert und lebe seit über 20 Jahren in Lengerich.“

Frank Sundermann, Landtagsabgeordneter der SPD, sprach von der eigenen Fassungslosigkeit über die Ereignisse der vergangenen Tage, aber auch von Hoffnung, „wenn ich hier in die 200 Gesichter schaue.“ Er verwies darauf, dass Europa zusammenstehe wie selten in der jüngeren Vergangenheit, und er erinnerte an die Proteste russischer Bürgerinnen und Bürger, die trotz der ihnen drohenden Strafen auf die Straße gingen.

Leo Debbert kündigte zum Abschluss eine weitere Friedensdemo für den nächsten Montag an.