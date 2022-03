Ein zutiefst bewegendes Konzert

„Gemeinsam für die Ukraine“ war das Benefizkonzert überschrieben, das am Samstagnachmittag in der evangelischen Stadtkirche stattfand. Es musizierten der Motettenchor unter dem Dirigat von Kantor Marco Johanning, die Pianistin Melanie Peoska und an der Orgel Reinhard Jöllenbeck und Marco Johanning.

