Einblicke in die Firmengeschichte

Es gibt kaum etwas, was der Lengericher Friedhelm Hilge in seinem Leben nicht gesammelt hat. Das ist dem Heimatverein in Person von Dr. Alois Thomes und Dr. Alfred Wesselmann wohl bewusst. Die Sammlungen für die nächsten Generationen aufzubewahren und der Öffentlichkeit zugänglich machen, haben sie sich zur Aufgabe gemacht – mit Erfolg: Am Freitagabend wurde eine Ausstellung im Heimathaus eröffnet. Inge Klein hatte sich mit großem Engagement und finanzieller Unterstützung dafür stark gemacht, dass die Stücke, die Friedhelm Hilge über das Lengericher Unternehmen Bischof + Klein zusammengetragen hat, nun gezeigt werden können.

Thomes als Vorsitzender des Heimatvereins eröffnete die Ausstellung und bezeichnete die Schau als „ein weiteres Schätzchen im Heimathaus“. Für die Katalogisierung und systematische Aufarbeitung der zahlreichen Sammelstücke zeigte sich Wesselmann verantwortlich. Ordner reihen sich aneinander, in den Vitrinen ist die Geschichte von B+K nachzuverfolgen. Firmenvorstand Karsten Pax lobte die Ausstellungsmacher: „Das ist ein ganz großes Engagement von ihnen. Das Ergebnis zeigt die große Vielfalt der Geschichte unseres Unternehmens.“ Denn, so Pax weiter, die wenigsten, „vor allem unter den Jüngeren“, wüssten, dass das Unternehmen früher einmal einen Verlag besaß und unter anderem auch Waschmaschinen produzierte.

Der Verlag, der bis in die 1950er-Jahren betrieben wurde und bis dahin unter anderem den Tecklenburger Landboten rausgebracht hatte, fand seine Ursprünge in kleinformatigen Gebetbüchern und weiteren religiösen Veröffentlichungen sowie Quartettspielen. Im Zuge der NS-Zeit orientierte sich der Verlag um, diese Neuausrichtung ist in den Produkten deutlich zu erkennen. Pax: „Auch das gehört zu unserer langen Geschichte, und für uns ist klar, dass wir uns auch damit auseinandersetzen müssen.“ Zahlreiche Postkarten mit Blumenmotiven und Kinderbücher mit altersgerechten Erzählungen komplettieren die Produkte des Verlags. Zudem sind in der Ausstellung zahlreiche Bücher des Lengericher Schriftstellers Friedrich Kipp zu sehen.

Friedhelm Hilge lebte von 1941 bis 2019 und war gelernter Schreiner. Im Mittelpunkt, das machte Thomes bei seinen Ausführungen deutlich, stand für den Lengericher bei seiner Sammelleidenschaft das Postwesen im Tecklenburger Land. Wesselmann erinnerte sich in diesem Zusammenhang an so manch „sehr unterhaltsames Gespräch“ mit Hilge, der sowohl mit seiner Sachkenntnis als auch seiner menschlichen und harmonischen Art seine Gäste unterhalten und beeindrucken konnte. Von den gesammelten Werken, die die Geschichte von Bischof und Klein nachempfinden lassen, können sich Interessierte in Zukunft selber ein Bild machen.