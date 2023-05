Einbrecher machen in Lotto-Geschäft reiche Beute

Die Polizei teilte am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung zunächst mit, dass zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Freitag, 4.45 Uhr, über das Dach in eine Bäckerei an der Ringeler Straße eingebrochen worden sei. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dort jedoch nichts entwendet. Ganz anders bei Hermann Lütkeschümer. Der Geschäftsinhaber des benachbarten Toto-Lotto im Kaufland berichtete gegenüber der Redaktion, dass die Täter von der Bäckerei aus in seine Räume eingedrungen seien. Dafür durchbrachen sie eine Wand. Dabei sei ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.

Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen

Vergeblich hätten die Unbekannten seinen Worten zufolge dann versucht, die Kasse zu knacken. So blieb ihnen lediglich etwas Wechselgeld, das sie mitnahmen. Umso üppiger bedienten sich die Einbrecher beim Sortiment in dem Ladenlokal und im Lager hinter dem Verkaufsraum. Den Wert der Tabakwaren, die erbeutet wurden, beziffert Hermann Lütkeschümer auf 30 000 bis 35 000 Euro. Für weitere rund 10 000 Euro seien Briefmarken entwendet worden.

Bereits im Oktober 2019 waren das Toto-Lotto-Geschäft und weitere Ladenlokale im Kaufland von Einbrechern heimgesucht worden, die mit brachialer Gewalt vorgingen. Damals wurde vergeblich versucht, einen Bankomaten zu öffnen. Auf dem Weg dorthin hatten die Täter mehrere Wände durchbrochen und dabei Bargeld, Tabakwaren und mehr mitgehen lassen. Sie mussten von ihrem eigentlichen Vorhaben ablassen, weil sie offenbar versehentlich einen Alarm ausgelöst hatten.