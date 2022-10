Gesamtschul-Neubau: Eine ganz andere Kategorie

Schulleiter Dr. Werner Peters (Foto oben r.) ist alles in allem sehr zufrieden mit dem Neubau, sei es mit den Außenanlagen (oben l.), der Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume, in denen auch Roboter zur Verfügung stehen (unten r.), oder den digitalen Tafeln, die er beim Pressetermin vorführt. Aber es gibt auch ein paar Mängel. So hat es im Kunstraum zunächst nur ein kleines Waschbecken gegeben. Weil das den Erfordernissen nicht genügt, wird nun nachgebessert (unten l.).

Foto: Paul Meyer zu Brickwedde