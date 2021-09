Zweieinhalb Wochen nach dem Ende der Sommerferien haben wir an den Schulen Lengerichs nachgefragt, wie die Corona-Situation ist. Die Antworten fielen unterschiedlich aus. Von der Gesamtschule hieß es, dass dort eine ganze Klasse in Quarantäne musste.

Nach drei positiven Corona-Tests ist an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg am Donnerstag eine ganze Klasse in Quarantäne geschickt worden. Das berichtet Dr. Werner Peters. Insgesamt gebe es aktuell elf infizierte Schüler, 45 Mädchen und Jungen seien in Quarantäne, bilanziert der Schulleiter. Rund zweieinhalb Wochen nach dem Ende der Sommerferien zeigt sich, dass die Pandemie-Situation an den acht Schulen in städtischer Trägerschaft durchaus unterschiedlich ist.