Eine Herde und viel Drumherum

13. Schaftag am 11. September

Lengerich

Am 11. September wird in Wechte zum 13. Mal der Schaftag veranstaltet. Nun haben die Organisatoren bekanntgegeben, was die Besucher erwartet. Natürlich wird die ANTL-Herde wieder durch den Ortsteil ziehen. Und drumherum soll es eine Menge Aktionen und Angebote geben.

-mzb-