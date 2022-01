Eine klassische Win-win-Situation

Lengerich

Bürgerbeteiligung, davon spricht Andreas Kuhn immer wieder, seitdem er in der Lengericher Kommunalpolitik aktiv ist. So auch zuletzt während der Haushaltsberatungen. Ihm schwebt vor, dass die Lengericher praktisch in die Stadt investieren können und sollen. Denkbar wäre so etwas aus seiner Sicht beispielsweise, wenn die Stadtwerke einen Solarpark bauen würden.

Von Joke Brocker