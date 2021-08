Eine leise und gute Zuhörerin

33 Jahre. Das ist eine halbe Ewigkeit – und auch nicht. Wie viele Patienten hat Margarete Steinmann in diesen Jahrzehnten wohl begleitet? Das wird niemand wissen. Auch sie selbst nicht. Vielen, so viel ist sicher, hat sie über Jahre immer wieder zugehört und versucht, sie zu stützen – wenn sie aufgrund einer chronischen Erkrankung wie Krebs ins Evangelische Krankenhaus Lengerich, ab 2003 in das Pergamon-Krankenhaus und ab 2006 in die Helios Klinik Lengerich gekommen sind. Jetzt geht sie: Am Freitag (3. September) wird Margarete Steinmann verabschiedet. Im September wird die Krankenhausseelsorgerin 65 Jahre alt.

