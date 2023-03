Eine Lengericher „Perle“ ist auch zu sehen

Die ersten Aufnahmen machte Fotograf Stephan Sagurna bereits 2019. Trotz der langen Zeit, die seitdem vergangen ist, haben die Besuche in den 24 Städten und Gemeinden, die Begegnungen mit Menschen und die besonderen Begebenheiten an den verschiedenen Orten bis heute bleibenden Eindruck bei dem Mitarbeiter des LWL-Medienzentrums hinterlassen. Das wurde am Montag deutlich, als Sagurna anlässlich der Eröffnung der Ausstellung im Alten Rathaus in Erinnerungen schwelgte.

Die Schau und das Buch sind ein Gemeinschaftsprojekt des Medienzentrums und des Kreises Steinfurt. Kristina Dröge vom Kulturamt des Kreises berichtete, wie eine Vorauswahl für den Bildband erarbeitet wurde - es gibt je vier verschiedene Motive pro Kommune plus vier vom Kreis - und wie schwer es gewesen sei, sich auf 100 Gebäude und Orte zu den vier thematischen Schwerpunkten Landschaft, Wirtschaft, Kultur und Infrastruktur zu beschränken. Sagurnas Job war es dann, in zweieinhalb Jahren die Vorgaben in Fotografien umzusetzen. Von jedem einzelnen Motiv finden sich im Buch mehrere Einzelaufnahmen.

Im Fall von Lengerich sind das das Heimathaus an der Bergstraße, die LWL-Klinik, Dyckerhoff und der Canyon. Ein Teil der Bilder, die Sagurna in der Stadt gemacht hat, sind nun auch im Alten Rathaus zu sehen. Ausgestellt sind sie im Erdgeschoss, im Treppenhaus und im ersten Obergeschoss.

Sagurna erinnerte sich während des kleinen Empfangs anlässlich der Eröffnung an einen Wolkenbruch an jenem Tag, als er das Heimathaus fotografieren wollte. Er berichtete, wie er dank einer Sondergenehmigung ins Naturschutzgebiet rund um den Canyon gelangte und wie sehr ihn die Landschaft und die so besondere Farbe des Wassers beeindruckt haben. Er erzählte von seinem Erstauntsein beim Besuch der LWL-Klinik, die er zuvor nur von außen gekannt und für den Bildband erstmals auch von innen gesehen hat. „Eine architektonische Perle.“

Zustande gekommen seien seine Bilder nicht zuletzt auch Dank der Unterstützung vieler Menschen, betonte der Fotograf. Beispielhaft deutlich machte er das im Fall von Lengerich am Heimatverein. Zum einen waren Verantwortliche natürlich dabei, als Sagurna im und am Heimathaus aktiv war. Zum anderen stand die Trachtengruppe spontan vor der Kamera, als Sagurna 2019 „an einem fantastischen Sommertag“ auf dem Gelände der LWL-Klinik das „Parkleuchten“ erlebte.

Zu sehen ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Alten Rathauses: dienstags bis donnerstags von 9.30 bis 13 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17 Uhr, freitags von 9.30 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. „Der Kreis Steinfurt in 100 Fotomotiven“ ist eine Wanderausstellung. Bis Ostern wird sie in zwölf der 24 Kommunen des Kreises zu sehen gewesen sein. Neben dem Buch und der Ausstellung ist eine Internetseite das dritte „Standbein“ des Projektes.