Eine Menge zu stemmen

Arbeit gibt es genug für die Flüchtlingshilfe Lengerich. Und gerne, sagen die Vorstandsmitglieder Anette Buschermöhle und Margarete Klar-Jöllenbeck, würde man noch mehr machen. Die Nachfrage dafür sei da. Doch dafür fehlt es an ehrenamtlich Engagierten. „Junges Blut“, so die beiden Frauen, wäre sehr wünschenswert.

Es ist ein kleines Team, das Beachtliches leistet. Allerdings, da sind sich Anette Buschermöhle und Margarete Klar-Jöllenbeck einig, wäre es einerseits wünschenswert, noch mehr auf die Beine zu stellen und andererseits die derzeit ehrenamtlich Tätigen in ihrem Engagement nicht zu überfordern. Und deshalb hoffen die beiden Vorstandsfrauen auf Verstärkung für die Flüchtlingshilfe Lengerich.

Seit über 30 Jahren existiert der Verein. Anette Buschermöhle war von Anfang an dabei. Damals, erinnert sie sich, seien viele Tamilen aus Sri Lanka nach Lengerich gekommen. Vielleicht am bekanntesten in Lengerich dürfte die Kleiderkammer sein, die im Kellergeschoss vom Haus Wahringstraße 4 unterhalten wird. Immer mittwochs ist sie von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet. Seit etwa 14 Tagen, berichtet Margarete Klar-Jöllenbeck, habe es noch einmal einen Schub bei der Zahl der Besucher gegeben. Viele Flüchtlinge aus der Ukraine kämen nun, nachdem zuvor unter anderem bei der Tafel mit Flyern auf das Angebot hingewiesen wurde.

Etwa acht bis zehn Aktive gebe es bei der Flüchtlingshilfe, so das Vorstandsduo. Darunter sei ein Mann, der in der von der Stadt betriebenen Fahrradwerkstatt hilft. Alle anderen seien Frauen. „Und alle sind über 70“, sagt Anette Buschermöhle. Den Betrieb in der Kleiderkammer, in der auf ein gutes gefülltes Lager zurückgegriffen werden kann, und alles andere zu managen, sei angesichts der schmalen Personaldecke schon eine Aufgabe. „Wir sind mittlerweile oft am Limit.“

Die Flüchtlingshilfe ist auch noch mit einem Inte-grationsprojekt an der Grundschule Hohne aktiv, bietet donnerstags einen Kindernachmittag an und bringt sich – auf Honorarbasis – in der Arbeit der Teestube „Weltweit“ der Stadt ein. Anette Buschermöhle und

Margarete Klar-Jöllenbeck versichern, dass der Bedarf für mehr da wäre. Sie denken explizit an einen zweiten Kindernachmittag. Nicht zuletzt, um die Mädchen und Jungen, die zur Schule gehen, zu unterstützen. Doch das sei unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht zu stemmen und komme erst in Frage, wenn das Team der Ehrenamtlichen Zuwachs erfährt.

Dabei betonen die beiden Frauen, dass sie sich besonders über „junges Blut sehr freuen“ würden. An Qualifikationen müsse an sich nichts mitgebracht werden, es sei einfach nur gefragt, gerne mit Menschen umzugehen. Bei der Frage nach Fremdsprachenkenntnissen lachen sie. „Das geht mit Händen und Füßen, Bleistift und Papier“, sagt Anette Buschermöhle. Und Margarete Klar-Jöllenbeck ergänzt, dass viele Flüchtlinge eine Übersetzungs-App auf ihrem Handy haben. Da müsse sich niemand Sorgen machen.

Anette Buschermöhle nennt die Arbeit für die Flüchtlingshilfe eine „Herzensangelegenheit – das kann man schon sagen“. Sie fügt hinzu, dass die Ehrenamtlichen eine bestens funktionierende Truppe seien. „Das ist ganz wichtig“, untermauert Margarete Klar-Jöllenbeck.

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Flüchtlingshilfe hat, kann sich an Margarete Klar-Jöllenbeck wenden (01 70/ 89 44 217. Zudem gibt es Informationen im Internet unter https://fluechtlingshilfe-lengerich.de/).