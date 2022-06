Eine schlechte Saison

Inflation und steigende Kosten in nahezu allen Bereichen machen sich auch auf den Spargelfeldern bemerkbar. Ähnlich wie Erdbeeren ist das königliche Gemüse eine Luxusware, deren Kauf in diesem Jahr verhaltener über die Bühne ging.

Henner Erpenbeck bringt es auf den Punkt. Lang drumherum reden ist sowieso nichts für den 32-Jährigen: „Das war die schlechteste Saison, seitdem ich dabei bin.“ Das soll schon was heißen. Auch die vergangenen beiden Corona-Jahre haben die Stimmung nicht so verhagelt, wie es sich aktuell abzeichnet. Die Inflation und ihre Schwierigkeiten, sie sind auch an den Spargelständen in Lengerich, Ladbergen und Umgebung zu beobachten.