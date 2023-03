So viel steht fest: In nur wenigen Jahren wird das Leben in den evangelischen Gemeinden Tecklenburg, Westerkappeln, Wersen, Alt-Lotte und Wersen-Büren und ein anderes sein. Sie stellen sich komplett neu auf. Wo jetzt noch sieben Pfarrerinnen und Pfarrer wirken, werden es 2030 nicht einmal mehr halb so viele sein. „Das wird eine unglaubliche Aufgabe, die vor uns liegt“, sagt Pastorin Angelika Oberbeckmann zum bevorstehenden Strukturwandel.

Doch was heißt bevorstehend. Der Prozess ist längst im Gange. Die Kirchengemeinden müssen sich und ihre Angebote neu organisieren. In diesem Monat geht Ulrike Wortmann-Rotthoff, Pfarrerin in Tecklenburg, in den Ruhestand. Die Stelle wird nicht wieder neu besetzt. Damit ihr Kollege Björn Thiel nicht ganz alleine in den vier Kirchen (Tecklenburg, Leeden, Ledde und Brochterbeck) vor der Gemeinde steht, sorgt der Alt-Lotter Pfarrer Iven Benck mit einer Viertelstelle für Verstärkung. Doch das ist nur der Anfang. Bis 2030 werde es für die Nachbarschaftsregion Westerkappeln, Wersen, Alt-Lotte, Wersen-Büren und Tecklenburg nur noch zwei Pfarrstellen geben, „maximal zweieinhalb“, kündigt die Westerkappelner Pfarrerin Angelika Oberbeckmann an. Derzeit seien es noch sechseinhalb. „Das wird ein gewaltiger Einschnitt.“

Auch für Oberbeckmann (60) und Pastor Olaf Maeder (59) ist der Ruhestand in Sichtweite. Dass sich die evangelische Gemeinde Westerkappeln in absehbarer Zeit von zwei Seelsorgern verabschieden muss, dürfte besiegelt sein. Ab 2025 soll eine Pfarrstelle für 4000 Gemeindeglieder gelten, ab 2030 wird dieser Wert auf 5000 angehoben. Derzeit haben die fünf Kirchengemeinden in der Nachbarschaftsregion zusammen noch circa 15 000 Glieder, in sieben Jahren seien es nach den Prognosen voraussichtlich nur noch um die 12 000, erläutert Oberbeckmann als derzeitige Sprecherin des Westerkappelner Presbyteriums.

Die Reduzierung der Pfarrstellen ist zu allererst dem Personalmangel geschuldet, denn auch in der evangelischen Kirche wachsen Seelsorger nicht auf Bäumen. Natürlich spielen auch rückläufige Gliederzahlen und ein damit einhergehendes nachlassendes Gemeindeleben sowie rückläufige Kirchensteuereinnahmen eine Rolle.

Den Dorfpfarrer, wie man ihn Jahrzehnte und länger kannte, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Schon heute wetterten manche, „dass der Pastor nicht mehr das macht, was man gewohnt war“, berichtet Oberbeckmann. Dies sei einfach dem Umstand geschuldet, dass es schon jetzt weniger Seelsorger gibt. In den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts gab es in Westerkappeln noch dreieinhalb Pfarrstellen.

Um die vom Kirchenkreis zur Modellregion erkorene Nachbarschaft zukunftsfähig aufzustellen, haben die fünf evangelischen Gemeinden einen Kooperationsrat gebildet. Dort arbeiten Mitglieder aus allen Presbyterien mit; aus Westerkappeln wurden Volker Beernink und Wolfgang Echterhoff delegiert, ein dritte Vertreterin oder ein Vertreter müssten noch benannt werden, erläutert Oberbeckmann. Das Gremium sei aber kein „Überpresbyterium“, betont die Pastorin. Jede Gemeinde bleibe selbstständig, die Zusammenarbeit solle jedoch gestärkt werden. Der Kooperationsrat sei ganz bewusst „pfarrerfrei“ gehalten. Die hauptamtlichen Seelsorger kämen an anderer Stelle regelmäßig zusammen.

Ein Arbeitsauftrag an den Kooperationsrat war zu beraten, wie künftig Gottesdienste gefeiert werden. Ein erstes praktisches Ergebnis: In der Nachbarschaftsregion sollen zentrale Gottesdienste gefeiert werden. Die Passionsandachten finden künftig in Tecklenburg und Wersen-Büren statt. An Christi Himmelfahrt feiern alle Gemeinden mit ihren Gruppen gemeinsam in Westerkappeln.

Auch die Frage, ob und welche zentralen Gottesdiensteangebote an den zweiten Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten) gemacht werden, gelte es zu klären. „Das bedeutet nicht, dass die anderen Pfarrer frei machen. Es geht darum, mit den weniger Gemeindegliedern, die die Gottesdienste am zweiten Feiertag besuchen, einen schönen großen Gottesdienst zu feiern“, betont Oberbeckmann. Natürlich könne das am Ende jede Gemeinde für sich entscheiden. Es mache jedoch keinen Sinn, alten Zeiten hinterherzuweinen. „Man muss sich auf veränderte Gewohnheiten einstellen.“

Ausgebaut werden soll auch die Öffentlichkeitsarbeit. Ein Beispiel dafür ist der gemeinsame Flyer, den die fünf Kirchengemeinden vor Weihnachten herausgegeben haben, um für die 33 Gottesdienste in der Nachbarschaftsregion zu werben.

Künftig solle es interprofessionelle Pastoralteams geben, in denen auch andere Berufsgruppen vertreten sein werden, sagt Oberbeckmann und nennt pädagogisches Personal, das beispielsweise in den den Konfirmandenunterricht eingebunden wird, oder Verwaltungsfachkräfte als Beispiel. „Da gibt es aber noch ganz viel Klärungsbedarf.“

Das gelte auch für den rechtlichen Rahmen, in dem sich die Zusammenarbeit bewege, gibt die Westerkappelner Pfarrerin weiter zu bedenken. Bislang wähle jede Gemeinde ihren Pfarrer oder die Pfarrerin selbst. Das könne in Zukunft so nicht mehr sein. „Das wird ein komplexes Ding und setzt sehr viel Kommunikation voraus.“