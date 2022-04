Eine Verschiebung der Perspektiven

Eine Frage der Perspektive: Sind die Bauarbeiter so klein, ist der Bauzaun so groß? Das Spiel mit den Dimensionen reizt die Künstlerin Simone Thieringer.Ihre „KleinstadtMENSCHEN“ setzt die Fotografin Simone Thieringer an markanten Orten in Lengerich in Szene.

Foto: Simone ThieringerJoke Brocker