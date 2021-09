Eine von 36 Kommunen

Lengerich gehört zu jenen 36 Kommunen im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region, die sich am Freitag und Samstag, 10./11. Oktober, an der Aktion „Heimat shoppen“ beteiligen. Mit der Kampagne wirbt die IHK Nord Westfalen in ihrem Bezirk bereits zum sechsten Mal gemeinsam mit den Handelsverbänden dafür, die Angebote der Wirtschaft am eigenen Wohnort zu nutzen.

Ziel ist es, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister für die Wirtschaft und die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Noch nie war ‚Heimat shoppen‘ so wichtig wie jetzt“, betont Michael Radau, Vorsitzender des IHK-Handelsausschusses und Vizepräsident der IHK Nord Westfalen, angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise. Der mehrfache Lockdown habe gezeigt, wie die Innenstädte ohne Handel und Gastronomie aussehen würden. Den Menschen vor Ort müsse klar sein, dass sie mit ihrem Einkaufs- und Konsumverhalten direkten Einfluss darauf haben, wie sich ihre Innenstadt entwickle.

Die Werbegemeinschaft Lengerich (WGL) teilt mit, dass aufgrund der Pandemie diesmal keine besondere Aktionen geplant seien.