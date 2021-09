Einstimmiges Votum

Schon im vergangenen Jahr ist klar geworden, dass die Zahl der Parkplätze an der Straße Am Kleeberg für Erholungsuchende nicht ausreicht. Im Etat stehen 50 000 Euro für eine Erweiterung.

Ein Loch von 2,8 Millionen Euro klafft im Haushaltsplan 2021 der Stadt. Trotz dieser Differenz zwischen Ergebnisplan (52,8 Millionen Euro) und Finanzplan (55,6 Millionen Euro) hat der Stadtrat am Dienstagabend das Zahlenwerk einstimmig beschlossen.

Einigkeit herrscht unter den vier Fraktionen, dass die Corona-Pandemie wesentlich zu diesem Minus beigetragen hat. Was sich beispielsweise bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zeigt, die im vergangenen Jahr um rund 4,6 Millionen Euro hinter dem kalkulierten Betrag von 18,3 Millionen Euro zurückgeblieben sind. 1,3 Millionen Euro als direkte Folge der Pandemie.

CDU-Fraktion zum Haushalt 2021

Für die CDU-Fraktion hat Hartmut Grünagel Stellung zum Haushaltsplan 2021 bezogen:

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2021

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat Anne Engelhardt Stellung zum Haushaltsplan bezogen:

FDP-Fraktion zum Haushalt 2021

Für die FDP-Fraktion hat Jens Kröger Stellung zum Haushalt 2021 bezogen: „Zunächst möchte ich mich im Namen der FDP-Fraktion bei der Verwaltung, insbesondere bei dem Kämmerer Herrn Smolarz und seinen Mitarbeitern für die Aufstellung des Haushaltes bedanken. Allein der Umfang lässt schon erahnen, mit wie viel Arbeit dies verbunden war.

Eine weitere Konsequenz des Lockdowns bekommen die Zuhörer bei dieser ersten Präsenzsitzung im Jahr mit: Um die für verschiedene Etatpositionen beantragten Sperrvermerke entspannen sich intensive Diskussionen. Dabei fehlt es nicht an gegenseitigen Vorhaltungen, wer welchen Sperrvermerk mit welchem Inhalt und zu welchem Zeitpunkt beantragt hat. Sei es beim Parkplatz für Wanderer am Teuto (kein Sperrvermerk), beim Ersatz der Fußgängerbrücke in Hohne (Sperrvermerk nach vorheriger Sitzungsunterbrechung), dem Stadionvorplatz an der Münsterstraße (Sperrvermerk) oder der Unterstützung für das Projekt Extraklasse (unter der Bedingung, der Kreis als Träger engagiert sich weiter im bisherigen Umfang).

Kommentar

Lebhaft

Das hat es lange nicht gegeben: intensive Diskussionen um einzelne Etatposten. Geschuldet ist das den fehlenden vorbereitenden Ausschusssitzungen. Dort finden sonst die inhaltlichen Auseinandersetzungen der Fraktionen statt. Jetzt also mal im Rat, und das hat der Sitzung viel Leben eingehaucht. -mba-

Positiv vermerkt wird, dass beim Großprojekt Neubau der Gesamtschule an der Bahnhofstraße bislang der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten wird.