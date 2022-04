Eisenbahn-Saison startet

Frisch gedruckt ist der Fahrplan 2022 des rollenden Museums „Teuto-Express“. Es gibt eine Vielzahl von Terminen und Zielen, die unterschiedlicher nicht sein können, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

So fährt die 1923 gebaute Dampflok 78 468 am 26. Mai zum Haller Stadtfest, am 28. Mai zu den Matjestagen nach Emden, am 6. Juni über die Tecklenburger Nordbahn nach Mettingen und am 21. August zum Hafenfest nach Dörenthe.

Auch die Nikolausfahrten sind eingeplant. So geht es am ersten Adventswochenende über Münster bis nach Billerbeck und nach Mettingen.

Mit Spaß und Herzblut

Doch bevor es soweit ist, wartet noch eine Menge Arbeit auf die Museums-eisenbahner, die ihre Wochenenden schraubenderweise auf dem Gelände der TWE-Werkstatt in Lengerich-Hohne verbringen. Zwei Dampfloks, eine Diesellok, ein Schlepptriebwagen Baujahr 1927 und der umfangreiche Personenwagenpark fordern den Aktiven des gemeinnützigen Verein Eisenbahn-Tradition aus Lengerich eine Menge ab.

Rußverschmiert und mit viel Spaß und Herzblut werden Loks und Wagen gewartet, instandgesetzt und immer wieder liebevoll gepflegt und restauriert. Schließlich soll pünktlich zum Saisonbeginn fast alles wieder in frischem Glanz erstrahlen.

Fahrpläne gibt es bei vielen Touristik-Informationen in der Region, per Post und als Download auf der Homepage unter der Adresse www.teuto-express.eu. Infos gibt es auch unter 0 54 82/92 91 82.