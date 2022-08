Elfjähriger kann wieder kicken

Junge aus Afghanistan ist in der Helios-Klinik operiert worden

Lengerich

Ein elfjähriger Junge aus Afghanistan, der nach einer Unterschenkel-OP in seiner Heimat fast nicht mehr laufen konnte, ist jetzt in der Helios-Klinik erfolgreich operiert worden; und freut sich auf das Fußballspielen mit seinen Freunden in der Heimat.

