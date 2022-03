Eltern kritisieren Mensa-Essen in Gesamtschule

Heftig kritisiert hat die Schulpflegschaftsvorsitzende der Gesamtschule im Namen der Elternschaft die Qualität des Essens in der Gesamtschule. Die Eltern befürchten, dass auch am neuen Standort der alte Caterer für die Verköstigung ihrer Kinder zuständig sein könnte.

Der Brandbrief der Schulpflegschaftsvorsitzenden der Gesamtschule, in dem diese die Qualität des vom aktuellen Caterer bereitgestellten Mittagessens beklagt, hat jetzt die Vertreter aller im Rat vertretenen Fraktionen auf den Plan gerufen. In einem gemeinsamen Antrag an den Bürgermeister und den Rat der Stadt fordern die Fraktionsvorsitzenden, „dass die Verwaltung ab sofort die Planungen für die zentrale Versorgung aller Lengericher SchülerInnen mit Schulessen ab dem Jahr 2024 fortführt.“