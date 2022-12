Emotionale Trauerfeier für den getöteten Tankstellenpächter

Die Betroffenheit in Lengerich ist groß: Für den in Folge der Messerattacke vom 30. November verstorbenen Lengericher Tankstellenpächter hat am Freitag in der Gempt-Halle eine emotionale Trauerfeier stattgefunden. Nach Schätzungen eines Ordners waren neben der Familie des Opfers zwischen 800 und 1000 Menschen in die Halle gekommen, um ihre Anteilnahme zu bekunden. Trauerrednerin Irina Porzler aus Osnabrück würdigte den Verstorbenen, dessen Porträt auf eine Wand projiziert worden war. Wie berichtet, war der 54-Jährige einer Mitarbeiterin zur Hilfe geeilt, die von einem 43-jährigen Mann bedroht worden war. Daraufhin war er selbst mit einem Messer attackiert worden. Ein Polizist, der zu diesem Zeitpunkt sein Auto betankte, schritt ein, schoss auf den mutmaßlich psychisch kranken Angreifer und traf auch den Tankstellenpächter. Dieser erlag am 2. Dezember in einem Krankenhaus den Folgen der Stichverletzungen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet