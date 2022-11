Ende Dezember eine zweite Chance

Die ersten Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels der Werbegemeinschaft sind ermittelt. Glücksfee Carmen Altevogt zog am Donnerstag die Karten dreier Gewinnerinnen, die sich über je 50 Euro freuen dürfen.

Die ersten drei Gewinner der Weihnachtsglück-Aktion der Werbegemeinschaft Lengerich sind ermittelt. Im Beisein von Vorstandsmitglied Heike Denter (rechts) zog Glücksfee Carmen Altevogt am Donnerstag die Gewinnerinnen.

Ob es an einer allgemeinen Kaufzurückhaltung der Menschen liegt oder einfach der Tatsache geschuldet ist, dass das Weihnachtsgewinnspiel der Werbegemeinschaft Lengerich erst vor drei Tagen gestartet ist – Carmen Altevogt, Marketing-Mitarbeiterin der Sparkasse Lengerich, jedenfalls zeigte sich am Donnerstagmorgen überrascht, dass sich nur vergleichsweise wenige Weihnachtsglück-Karten in der Lostrommel befanden.