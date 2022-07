Entdeckungsreise in einem Idyll

Steinerne Segelboote mit farbigen Segeln aus Kunstharz gehören zu den neuesten Werken des Bildhauers und Malers Mandir Tix und konnten am Wochenende bei der Werksschau in Augenschein genommen werden.

Wer Mandir Tix kennt, der weiß, dass man bei seiner jährlich stattfindenden Werkschau immer etwas Neues entdecken kann. Beim Betrachten seiner Werke wird deutlich, dass der Bildhauer und Maler ständig in Entwicklungsprozessen arbeitet, was sich in Ideen, Techniken und Stil manifestiert. Am zurückliegenden Wochenende hatten Besucher einmal mehr Gelegenheit, sich an früheren wie auch aktuellen Werken des Künstlers zu erfreuen.