Erblasser hat ein Herz für Katzen

Die Pflege der Tiere ist das eine. Den Betrieb des Tierheims am Laufen halten, alle behördlichen Anforderungen erfüllen eine mindestens ebenso anspruchsvolle Aufgabe. „Die Gitter an den Außenzwingern für die Hunde müssen erneuert werden“, nennt Ulla Mertin ein Beispiel. Nach knapp 40 Jahren sind die Metallgitter einfach dran. „Natürlich können die Hunde nicht durch die Gitter raus, aber so weit soll es ja auch gar nicht kommen“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Lengerich-Westerkappeln im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Bei den Katzen wäre eine eigene Station für Tiere, die separiert werden müssen, wünschenswert. Und bei einer Überprüfung der Grenzsteine hat sich herausgestellt, dass der Verein für das Tierheim am Setteler Damm mehr Platz hat, als bislang eingezäunt war. Die Umsetzung des Zauns ist inzwischen erfolgt, die Freifläche mit Rasen eingesät. Der ist, wie ein Blick zeigt, gut aufgegangen.

„Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet“

Das alles kostet Geld, viel Geld. „Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet“, stellt die Vorsitzende nüchtern fest. Allein die Erneuerung der Außengitter bei den Hundezwingern schlägt mit einem deutlich fünfstelligen Euro-Betrag zu Buche.

Die Separierstation für die Stubentiger sollte eigentlich noch etwas geschoben werden. Daraus wird jetzt nichts, denn der Tierschutzverein hat überraschend Geld geerbt. „Robert Wagner hat uns 5000 Euro vermacht“, erzählt Ulla Mertin. Zweckgebunden für Verbesserungen für die Katzen. Deshalb, so erläutert sie, werde jetzt die Separierstation in Angriff genommen. So hat es Robert Wagner in seinem Testament bestimmt. Es ist nicht das erste Mal, dass der verstorbene Lengericher den Tierschutzverein unterstützt. Wofür ihm der Verein und das Tierheim-Team sehr dankbar sind. Gleichwohl würden sich Verein und Tierheim über weitere Unterstützung freuen.