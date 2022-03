Erhebliche Schäden auf Geopfad

Die Sonne lacht und lädt ein zum Ausflug im Freien. Noch raten Forstleute aber dringend von Spaziergängen im Wald ab. Das hat gute Gründe.

„Unsere Warnungen gelten weiter uneingeschränkt“, sagte Michael Hein von der Koordinationsstelle Wandern des Natur- und Geoparks Terra-Vita in Osnabrück auf Nachfrage. Man könne anderthalb Wochen nach dem letzten schweren Sturm auch keinerlei Empfehlungen dafür geben, wo man jetzt schon relativ sicher spazieren gehen könnte. Pendeläste oder schräg stehende, teilweise entwurzelte Bäume könnten jederzeit herunterfallen oder umkippen – eine unkalkulierbare Gefahr.

Erhebliche Schäden sind zum Beispiel am Natur- und Geopfad Dyckerhoff in Lengerich entstanden. Von der durch umstürzende Bäume zerstörten Wellenliege und Infotafel abgesehen, liege auf vielen Wegen Sturmholz, wie Terra-Vita mitteilt. Daher wurde der Natur- und Geopfad von der Dyckerhoff GmbH bis auf Weiteres gesperrt.

Von der Sperrung ist auch der überregionale Hermannsweg betroffen, der zum Teil parallel zum Natur- und Geopfad verläuft, sowie die Teilstrecke des Hermannsweges in Höhe des Dyckerhoff-Steinbruchs in Höste. Einen genauen Zeitplan zu den Aufräumarbeiten gebe es noch nicht, weil derzeit an sehr vielen Stellen im Teutoburger Wald Bedarf bestehe. Michael Hein bittet die Naturfreunde um Geduld.

Was am Hermannsweg gilt, könne man für die Wälder im gesamten Natur- und Geopark sagen. Förster und Waldbesitzer stünden derzeit generell vor einer Mammutaufgabe. Angesichts der vielen umgestürzten Bäume und der flächendeckenden Waldschäden müsse man den Forstwirten Zeit geben, zunächst einmal die gröbsten Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Gefahrenstellen an Wegen zu entschärfen.

Dennoch äußerten einige Wanderwillige Unverständnis für die Empfehlungen. Erst kürzlich habe ihm ein Terra-Vita-Ranger berichtet, dass die Leute, die er auf einem Wanderparkplatz angetroffen hatte, sich der Gefahrenlage überhaupt nicht bewusst gewesen seien. Der Natur- und Geopark selbst habe derzeit anstehende Wegekontrollen verschoben, um die freiwilligen Helfer nicht unnötigen Gefahren auszusetzen.

Die Höhe der Schäden an der Wanderinfrastruktur seien derzeit noch nicht komplett erfasst. Einige defekte Sitzbänke und zertrümmerte Wetterschutzhütten wie zum Beispiel die am Wittekindsweg in Belm-Icker seien zwar schon gemeldet. Für einen Gesamtüberblick sei es aber noch zu früh, sagte Michael Hein: „Wir hoffen, dass es sich in Grenzen hält.“ Eines könne er aber versprechen: „Sobald wir Entwarnung geben können, werden wir das tun. Wir halten alle auf dem Laufenden.“