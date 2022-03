Erlös für Ukraine-Hilfe bestimmt

Zugunsten der Ukraine-Hilfe haben sechs Männer am Samstag auf dem Hof von Heiner Hoffjann in Kattenvenne Vogelhäuser gebaut. Verkauft werden sollen die solide gebauten Vogelbehausungen, deren Einzelteile von heimischen Firmen gespendet wurden, ab morgen.

Holzbretter stapeln sich im Hof von Heiner Hoffjann, die Bohrmaschine arbeitet sich durch das Material, und es wird gehämmert und geschraubt: zugunsten der Ukraine-Hilfe spuckten dort am Samstag einige engagierte Helfer in die Hände. Das Ziel des Nachmittags: möglichst viele Nistkästen zu bauen. Der Verkauf der massiven Stücke startet am Dienstag, die eingenommenen Gelder kommen komplett dem guten Zweck zugute.