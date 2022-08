Ersatz für unsichtbaren Schnadstein geschaffen

Mit großer Vorfreude blicken die Verantwortlichen in den Heimatvereinen Lengerich, Hagen a.TW. und Leeden auf den Schnadgang, der am Samstag, 27. August, nach einer zweijährigen Corona-Pause wieder stattfinden kann. Damit wird an die traditionell jährlich stattfindenden Schnadgänge angeknüpft, die seit Ende der 1980er-Jahre an den Grenzen zu den Nachbargemarkungen von Lengerich zur Erinnerung an die vor der Einführung des Katasters durchgeführten Grenzkontrollgänge aufgestellt wurden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch