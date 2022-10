Erspartes war in Keksdose nicht sicher

Nur zum Teil geklärt werden konnte am Freitag vor dem Amtsgericht ein ungewöhnlicher Diebstahl: Ein 24-jähriger Ibbenbürener gestand, einem Freund aus Lengerich 21 000 Euro gestohlen zu haben. Das Opfer indes sagte, dass es wesentlich mehr Geld vermisse. Der Mann hatte seine Ersparnisse von 50 000 Euro in einer Keksdose auf einem Dachboden aufbewahrt.

Der Griff in eine Keksdose hat am Freitag das Amtsgericht Tecklenburg beschäftigt. Eigentlich ein nicht unbedingt strafbarer Vorgang, es sei denn, die Dose gehört jemand anderen und dieser bewahrte darin seine Ersparnisse in Höhe von 50 000 Euro auf.