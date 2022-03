Erst Kopfschütteln, dann zahlen

Die rapide steigenden Spritpreise sorgen bei manchem Autofahrer für ein leeres Portemonnaie und eine Stimmung zwischen Frust und Ärger. Die WN haben sich an den Zapfsäulen in Lengerich umgehört. Mancher Gesprächspartner forderte bereits Steuersenkungen.

Preisanstieg an der Tankstelle

Eine Tecklenburgerin muss über 128 Euro an der Zapfsäule bezahlen, in der Innenstadt kostet Diesel sogar über 2,40 Euro

Marco Engelmann hat den neuen Höchstpreis gegen 12 Uhr noch gar nicht mitbekommen, da blitzt dieser bereits auf der Anzeigentafel an der Tecklenburger Straße auf. Klar, Engelmann macht die Preise nicht. Für die Rekordwerte sind die Mitarbeiter in den Tankstellen nicht verantwortlich, können sich die Meinungen der gereizten Kundschaft aber trotzdem mehrfach am Tag anhören: „Persönlich werden wir aber nur selten angegangen“, sagt er – und fügt hinzu, froh zu sein, für die Arbeit nicht aufs Auto angewiesen zu sein. Auch ihm ist bewusst, es sind besonders für Pendler harte Zeiten.