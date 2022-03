Erst toben und dann gewinnen

Mit einer Verlosung geht am nächsten Wochenende die Sportel-Saison zu Ende. Gastgeber der Aktion ist der Verein seit Jahren zusammen mit den Westfälischen Nachrichten.

TVL und WN laden zum Sportel-Finale am 27. März ein

Immer sonntagvormittags hat sich auch in den vergangenen Monaten ein Teil des Sport- und Gesundheitszentrums des TV Lengerich in eine große Spiel- und Bewegungslandschaft verwandelt. Dann sind Eltern mit kleinen Kindern zum Sporteln eingeladen. Gastgeber ist der Verein seit Jahren zusammen mit den Westfälischen Nachrichten. Nun nähert sich die Saison 2021/2022 ihrem Ende. Morgen noch ein Termin und dann der letzte am 27. März. Danach ist erst einmal Schluss.

Und wie es gute Tradition ist, können die Kids im Alter von null bis sechs Jahren zum Abschluss mit ihren Eltern oder Großeltern nicht nur toben und spielen, sondern auch etwas gewinnen. Es wartet die Verlosungsaktion mit zahlreichen attraktiven Preisen.

Allerdings gilt dabei, dass nur die zum Zuge kommen können, die recht regelmäßig bei der Veranstaltung dabei sind. Sechs Mal ist Minimum, um eine Chance auf einen der Gewinne zu haben.

Los geht es wie immer um 10 Uhr, das Sporteln endet um 13 Uhr. Der Eintritt kostet pro Familie drei Euro.