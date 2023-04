Erster „Härtetest“ 2023 verläuft problemlos

Während der Corona-Zeit hatte sich der Canyon in Lengerich zu einem wahren Besucher-Magneten entwickelt - was auch negative Folgen für das Naturschutzgebiet hatte. Mit dem Ende der Pandemie scheinen sich die Verhältnisse wieder zu normalisieren .

Ostern am Canyon: Besucherandrang hält sich in Grenzen

Die Zahl der Besucher am Canyon war am Osterwochenende vergleichsweise überschaubar.

Schon 2022 stellte sich die Frage: Hat der Besucheransturm auf den Canyon nachgelassen? Damals vermittelten zumindest die Ranger des Kreises Steinfurt, die sich um das dortige Naturschutzgebiet kümmern, diesen Eindruck.

Offenbar trog der Eindruck nicht. Das diesjährige Osterwochenende verlief trotz ansprechendem Wetters sehr ruhig. Nur wenige Fahrzeuge parkten an den bekannten Zugängen zum Canyon, darunter – anders als in den Vorjahren – keine mit auswärtigem Kennzeichen. Vielleicht ist inzwischen der Reiz des Neuen verflogen und die einschlägigen Communitys sind zu anderen angesagteren Hotspots weitergezogen oder machen - wie vor Corona - Urlaub im Ausland. Am Ostersonntag jedenfalls waren hauptsächlich Wanderer und Spaziergänger unterwegs. Eine Familie hatte es sich zu einem Picknick gemütlich gemacht und einige Radtouristen aus den Niederlanden schossen Erinnerungsfotos am Canyonblick.

Und auch die Maßnahmen zum besseren Schutz des Areals sowie die Appelle an Wandervereine und Tagestouristen scheinen Wirkung zu zeigen. Im Moment sind weder die Absperrungen beschädigt noch – wie in der Vergangenheit – Schilder entfernt oder zerstört worden. Der nächste „Härtetest“ für die Ranger des Kreises Steinfurt und das von der Kreisverwaltung erarbeitete Schutzkonzept für sensible Bereiche dürfte der 1. Mai werden. Traditionell ein Tag, an dem sich viele Menschen auf eine Wanderung begeben, manche das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen und in der Folge manchmal die gesellschaftliche Etikette vermissen lassen.