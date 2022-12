Erzieherinnen spielen biblische Szenen stimmungsvoll nach

„Kommt mit uns nach Betlehem“ – dazu haben hat das Familienzentrum St. Margareta alle Familien und Gemeindemitglieder an den vier Freitagen vor den Adventssonntagen eingeladen. In kurzen stimmungsvollen Impulsen wurden dabei Szenen aus den biblischen Erzählungen von den Erzieherinnen nachgespielt.

Los ging es mit der „Verkündigung des Engels“. So manches Kind dachte, dass ein echter Engel oder sogar das Christkind zu sehen gewesen sei, heißt es in einem Bericht des Familienzentrums.

Vier Impulse

Beim zweiten Impuls hieß es „Befehl des Kaiser Augustus“. Die Kinder waren sehr beeindruckt von Pferd und Reiter, der den Befehl verkündete. Am dritten Advent waren Maria und Josef auf Herbergssuche und wurden an den Stall verwiesen. Dort kam beim vierten Impuls am vergangen Freitag das Jesuskind zur Welt. Die Kinder hörten die Botschaft des Engels bei den Hirten und begleiteten diese mit ihren Schafen zur Krippe. Der Weihnachtsstern leuchtete über dem Stall und wies ihnen den Weg. Alle kleinen und großen Besucher waren begeistert. Eine gelungen Aktion unter anderem durch den persönlichen Einsatz der pädagogischen Mitarbeiterinnen, ihre eigenen Tiere mit ins Geschehen einzubauen.