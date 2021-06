Es droht nicht nur ein Ärztemangel

Fast jeder zweite praktizierende Hausarzt in Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg ist über 60 Jahre alt und wird kurz- oder mittelfristig in Rente gehen. Hier droht, das ist ein Ergebnis einer Datenanalyse der Fachhochschule (FH) Münster, ein Versorgungsengpass.

Wie dem gegengesteuert werden kann, war Thema eines ersten Workshops der „Modellkommune Ladbergen-Lengerich-Lienen-Tecklenburg“ der Gesundheitsregion Münsterland. Der Mangel an Fachkräften in vielen Gesundheitsberufen, das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung mit daraus resultierendem Mehrbedarf in der Versorgung: „Wenn die grundsätzliche Daseinsvorsorge gefährdet ist, sind die Bürgermeister vor Ort gefordert“, stellte Wilhelm Möhrke (Lengerich) fest.

Die Basis für den Austausch von 35 Vertreterinnen und Vertretern aus den Kommunalverwaltungen, dem Gesundheitswesen sowie klein- und mittelständischen Unternehmen lieferte Professor Dr. Rüdiger Ostermann (FH Münster), der die wesentlichen Versorgungsindikatoren in den Bereichen Medizin, Pflege und Therapie in den vier Kommunen präsentierte. Dabei war nicht nur der Status quo, sondern auch die Entwicklung bis zum Jahr 2040 ein Thema.

„ »Wenn die grundsätzliche Daseinsvorsorge gefährdet ist, sind die Bürgermeister vor Ort gefordert.« “ Wilhelm Möhrke, Bürgermeister in Lengerich

Als „zentralen Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und Bürgern“ bezeichnete Wilhelm Möhrke die Gesundheitsversorgung. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem sei.

Die Datenanalyse der FH Münster, das stellte sich im Verlauf der Tagung heraus, liefert viele Hinweise. Allerdings bleiben die Ergebnisse in einigen Bereichen auch diffus. So ist beispielsweise der Versorgungsstatus bei den Themen Therapie und Hebammen nicht darstellbar. Dort fehlt es an öffentlich zugänglichen Daten auf kommunaler Ebene.

In drei Workshops wurden neben diesen Fragestellungen weitere Herausforderungen auf kommunaler und regionaler Ebene thematisiert. Dazu gehören beispielsweise fehlender bezahlbarer Wohnraum für Gesundheitsfachkräfte, fehlende Sichtbarkeit für vorhandene Kultur- und Freizeitangebote sowie ein Mangel an Grundstücken, beispielsweise für Pflegeeinrichtungen.

Aber es gibt auch Problemstellungen, die nur einzelne Kommunen treffen. Angesprochen wurde Tecklenburg. Die Stadt muss, um das Prädikat als Luft- und Kneippkurort zu behalten, einen praktizierenden Kur- oder Badearzt vorweisen. Angesichts des Nachwuchsmangels gerade in diesem speziellen Bereich eine schwierige Aufgabe.

Projektmanagerin Ramona Riemann vom Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland sprach von einem „sehr interessanten ersten Workshop“. Dieser habe viele neue Einblicke ermöglicht und die Basis für eine gute, interdisziplinäre Zusammenarbeit geschaffen. Der Austausch sei gewünscht.

Gesundheitsregion Münsterland

Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung vor Ort ist Anliegen des Projekts „Plattform Gesundheitsregion Münsterland – Kommunale Versorgungskompetenz stärken“ (KommKom). Die Modellkommune „Ladbergen-Lengerich-Lienen-Tecklenburg“ ist eine von zweien im Münsterland, in denen neue Lösungskonzepte erarbeitet werden sollen.