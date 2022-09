Steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie Personalmangel belasten Bäckermeister

Mehr Kraft als früher kostet Bäckermeister Pascal Klinker in diesen Zeiten seine Arbeit. Er sorgt sich um steigende Energie- und Rohstoffpreise, aber auch um Personal. Gerne würde er Fachkräfte einstellen, bekommt aber keine.

Pascal Klinker in der Backstube. Der Bäckermeister könnte gut eine Handvoll neue Mitarbeiter gebrauchen.

Die Leidenschaft sei nach wie vor da, und der Spaß an der Arbeit auch. Da lässt Pascal Klinker keine Zweifel aufkommen. Und doch muss der Mittdreißiger – er ist Chef der Bäckerei Blömker – wie so viele Berufskollegen derzeit mit Rahmenbedingungen kämpfen, die mit dem Wort schwierig eher untertrieben beschrieben wären. Es geht um die Sorge, dass die Energiepreise stark zulegen, es geht um immens gestiegene Ausgaben für Rohstoffe wie Mehl, und es geht um „den Mangel an Menschen“, wie es Pascal Klinker formuliert.