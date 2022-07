Es fließt wie gewünscht

Das erste Mal ist lange, lange her. Und richtig gezählt werden kann es auch nicht. Bei der Bundeswehr sollte es für alle, die Blut spenden würden, einen freien Tag geben, lautete die Ansage an uns Wehrpflichtige. Das ließ sich damals – es war Ende der 1980er Jahre – keiner zwei Mal sagen. Bei mir klappte es allerdings nicht so recht. Anämie (Blutarmut) wurde zu meiner Überraschung festgestellt, als ich angezapft werden sollte. Ich behielt meinen halben Liter Lebenssaft, bekam den freien Tag aber trotzdem. Allein der gute Wille zählte. Diesmal sollte es anders laufen. Das Rote Kreuz rief am Dienstagabend zum Blutspenden im Hannah-Arendt-Gymnasium auf. Ich mache mich auf den Weg. Denn bekanntermaßen ist gerade die Ferienzeit eine Phase eher geringer Spenderzahlen. Der passende Zeitpunkt also, um endlich ein „richtiger“ Spender zu werden.

Stephanie Rotschen nimmt mich in Empfang. Wie die meisten anderen, bin ich angemeldet. Das beschleunigt die Sache ein wenig und macht die Organisation für das DRK-Team einfacher. Sieben Helfer vom Ortsverein Lengerich seien im Einsatz, sagt die Blutspende-Beauftragte. Hinzu kommen die Mitarbeiter vom Blutspendedienst West, der für die Versorgung von Krankenhäusern und Arztpraxen mit Blutpräparaten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zuständig ist.

Da ich in der Blutspenderkartei noch nicht registriert bin, wartet etwas Papierkram auf mich. Name, Adresse, Telefonnummer sind anzugeben und ein längerer Fragenkatalog auszufüllen. Fühle ich mich krank? War ich in den vergangenen vier Monaten im Krankenhaus oder in ärztlicher Behandlung? Hatte ich im selben Zeitraum Kontakt zu „extrem gefährlichen Krankheitserregern“ wie zum Beispiel dem Ebolavirus? Oder habe ich in den vergangenen zwölf Monaten ein tierisches Serum etwa gegen Schlangenbisse bekommen? Dazu gibt es einen Informations- und Aufklärungsbogen. Blutspender erfahren auf vier Seiten, was mit den Blutspenden passiert, wie man sich nach einer Spende verhalten sollte und vieles mehr. Alles in allem recht viel Input in kurzer Zeit.

Dann geht es weiter. Ein erster Check unter anderem mit einer Temperatur- und Hämoglobinmessung. Im Anschluss heißt es kurz warten auf ein Gespräch mit einer Ärztin. Die Atmosphäre ist locker und freundlich. Keiner der Spender wird ungeduldig oder ärgert sich, dass nach wie vor Maskenpflicht gilt. „Wir haben noch keine Knurrenden hier gehabt“, hatte mir zuvor Stephanie Rotschen erzählt und betont, dass es nicht zuletzt die gute Atmosphäre sei, die an der Aufgabe Spaß mache.

Die meisten Spender scheinen ohnehin Routiniers zu sein. Im Vorbeigehen bekomme ich mit, dass jemand zum 44. Mal Blut spendet. Will ich das erreichen, habe ich in den kommenden Jahren noch einiges vor der Brust.

Nun kann ich eintreten. Die Ärztin fragt mich, wie es mir geht und wie der Tag war. Nebenbei prüft sie den Blutdruck. „Machen Sie Ausdauersport“, möchte die Medizinerin mit Blick auf meinen niedrigen Puls wissen. Ich bejahe. Dann kommt sie noch aufs Essen zu sprechen Die Frau scheint nicht recht zufrieden mit mir. Offenbar war es etwas wenig und getrunken habe ich auch wohl nicht genug. Also soll ich noch zur Wasserflasche greifen, die ich bereits am Eingang bekommen habe. Und einen Gang zur Toilette empfiehlt mir die Ärztin ebenfalls. Brav komme ich den Ratschlägen nach.

Nach etwa 20 Minuten bin ich schließlich bereit für den eigentlichen Grund meines Besuches im HAG: das Blutspenden. Ein junger und offenbar stetig gut gelaunter Mann nimmt mich in Empfang. Kaum dass ich liege, geht es los. Der Mann vom Blutspendedienst lobt noch meine Venen, offenbar sind die bestens geeignet, nun angezapft zu werden, und schon fließt mein Blut. Erst werden ein paar kleine Kanülen für Untersuchungen gefüllt, danach ein halber Liter für die eigentliche Spende. Nach etwa zehn Minuten entfernt der Mitarbeiter des Blutspendedienstes wieder die Nadel aus meinem Arm und pflastert die kleine Stelle zu. Das verbindet er mit den Worten: „Ich will Sie nicht beunruhigen, aber wo ist Ihre Kamera?“ Ich stutze und blicke mich suchend um. Unter seiner Maske grinst der Mann offenkundig. „Keine Sorge, hier unten steht sie“, sagt der Scherzbold. Ich bin erleichtert und muss ebenfalls lächeln.

Es folgt der Gang in den Ruheraum. Während um mich herum Gespräche über dieses und jenes in Lengerich laufen – Schützenfeste, Coronainfektionen, Familienfeiern –, horche ich in mich hinein. Wird mir schummrig oder schlecht? Nein. Und schwächlich fühle ich mich auch nicht. Der halbe Liter scheint meinem Körper nicht zu fehlen. Und kommt nun womöglich jemandem zugute, der das Blut dringend benötigt. So gehe ich mit einem guten Gefühl Richtung Ausgang, nehme den Präsentbeutel, den jeder Blutspender bekommt, und überrasche meine Frau daheim mit ein paar süßen Leckereien.