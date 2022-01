Es geht steil nach oben

Werte, wie sie seit November nicht mehr registriert wurden, verbucht die Stadtverwaltung in Sachen Sieben-Tage-Inzidenz. Am Donnerstag lag der Wert bei 532,1.

Stark in die Höhe gestiegen ist in den vergangenen Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz in Lengerich. Am Freitag betrug sie nach Angaben der Stadtverwaltung 480,2 (Stand 16 Uhr), am Donnerstag sogar 532,1 und am Mittwoch 475,9. Das sind zwar keine Rekordwerte, aber doch Werte, wie sie seit November nicht mehr registriert worden waren.

Auch die Zahl der aktuell Infizierten legt deutlich zu. 155 vermeldet der Kreis (Stand Donnerstag 18.30 Uhr). Eine Woche zuvor waren es erst 96.

Gestiegen ist zudem die Zahl der Personen, die in Lengerich an oder mit Covid-19 verstorben sind. Sie liegt nunmehr bei 31. Allerdings handelt es sich offenbar um jemanden, der bereits Ende vergangenen Jahres verstorben ist, jetzt aber erst in die Statistik der Behörden Eingang gefunden hat.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 2185 Menschen mit dem Virus infiziert, 1999 gelten als genesen.