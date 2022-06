„Es gibt auch eine Zeit nach Putin“

Ungeachtet des Ukraine-Krieges nimmt der Lengericher Gustav Echelmeyer an Online-Seminaren der Universität Iwanowo teil. Gerade erst hat er angehenden Deutschlehrern in einem Phonetik-Seminar deutsche Intonation und die Artikulation deutscher Laute vermittelt.

Auf wenig Verständnis trifft der Lengericher Gustav Echelmeyer gegenwärtig, wenn er erzählt, dass er gerade an einem Online-Seminar mit russischen Studierenden der Universität Iwanowo teilgenommen hat. Kritikern, die erstaunt „Machst du das immer noch mit denen? fragen und der Ansicht sind, dass er mit seiner Tätigkeit ein verbrecherisches System unterstütze, hält Echelmeyer entgegen, dass es „auch eine Zeit nach Putin geben wird.“ Die jungen Leute, mit denen er in den Online-Seminaren zu tun habe, hätten gar keine Chance, etwas gegen den in Russland euphemistisch als „Friedensmission“ umschriebenen Krieg auszurichten, wollten sie nicht riskieren, verhaftet, gefoltert oder gar getötet zu werden.