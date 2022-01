Es gibt auch Probleme im Paradies

Seelöwen machen sich in den Städten auf Sitzbänken breit.Die Riesenschildkröten auf den Galapagos-Inseln werden nicht selten 150 Jahre alt.Auf dem Walk of Fame in Hollywood hat sich auch Donald Duck verewigt.

Seit März vergangenen Jahres ist der Lengericher Lennard Kleine Niesse auf Weltreise. In loser Folge berichtet er in den WN über seine Erlebnisse. Die Reise hat ihn zwischenzeitlich nach Ecuador und in die USA

geführt:

„Aufregende Wochen liegen hinter mir. Nachdem ich den Oktober zusammen mit meiner Schwester und meiner Freundin Marie in Kolumbien verbracht hatte, ging es im November rüber nach Ecuador mit dem Ziel, einen weiteren Lebenstraum zu erfüllen: den Besuch der Galapagosinseln.

Der Insel-Archipel im östlichen Pazifischen Ozean besticht durch eine unglaubliche und einmalige Flora und Fauna, die alle Naturliebhaber sowie Tierfreunde mit Begeisterung dastehen lässt. Nur etwa 30 000 Menschen leben auf diesen paradiesischen Inseln, die zu 97 Prozent unter Naturschutz stehen. Wir haben drei Wochen auf den drei Haupt-Inseln San Cristobal, Isabela und Santa Cruz verbracht und waren einfach nur fasziniert.

Hier kann man, sowohl auf dem Land als auch im Wasser, die außergewöhnlichsten Tierarten hautnah erleben. Wir waren mit Pinguinen, Meeres-Echsen, Schildkröten, Seelöwen und sogar mit Haien tauchen. Das war wirklich ein Erlebnis, das unter die Haut ging. Wenn 15 bis 20 Haie, die ungefähr so groß sind wie man selbst, unter einem schwimmen, schüttet der Körper einfach nur noch Adrenalin aus. Entspannter, aber nicht weniger faszinierend war es, die Galapagos-Riesenschildkröten auf den Inseln zu besuchen. Diese beeindruckenden Tiere werden nicht selten über 150 Jahre alt.

Für viele Tiere musste man nicht einmal die Stadt verlassen. Leguane laufen überall in der Stadt herum, und die Seelöwen beanspruchen die meisten Sitzmöglichkeiten in der Stadt für sich.

Es gibt aber auch Probleme in diesem Paradies. Die beeindruckende Umgebung zieht natürlich jedes Jahr Tausende Touristen an, wodurch die Natur belastet wird. Dadurch, dass der Tourismus eine Menge Geld in das sonst eher ärmliche Ecuador bringt, machen viele Einheimische inzwischen Druck, weitere Flughäfen auf den Galapagos-Inseln zu errichten. Dadurch sollen noch mehr Touristen auf die Inseln geholt werden, um noch mehr Einnahmen zu erzielen. Die Kehrseite der Medaille: Der Bau von Flughäfen zerstört einen erheblichen Teil der Natur, und durch die zusätzlichen Touristen wird die Flora und Fauna noch weiter belastet.

Ein Thema, das die Gesellschaft auf den Inseln spaltet, wie wir von den Einheimischen erfahren haben.

Durch die rege Nachfrage nach Galapagos-Reisen und das begrenzte Angebot sind die Inseln im Vergleich zum Festland Ecuador exorbitant teuer. Ein Glas Nuss-Nougat-Creme kostet auf der Insel um die 15 Dollar. Aber jeder Cent war es wert und es war ein einmaliges Erlebnis, welches wir niemals vergessen werden!

Von Ecuador aus haben Marie und ich Anfang Dezember einen Sprung in die USA gemacht, um einen weiteren Punkt auf unserer Bucket List abzuhaken: einen Road-Trip im Südwesten der USA.

Auf diesem Road-Trip haben uns mit Mara und Marlene zwei Freunde aus Lengerich begleitet. Zusammen mit den beiden ging es von Los Angeles über San Francisco, den Yosemite Nationalpark und Las Vegas zum Zion Nationalpark. Dort haben wir auch das Highlight des Road-Trips erlebt, den Aufstieg zur Spitze des Angels Landing. Das ist ein Berg, der einem Engelsflügel gleicht, auf dessen Kante man läuft. Der Aufstieg hat es wirklich in sich und dauert etwa zwei Stunden bis zur Spitze. Die letzte Stunde läuft und klettert man über einen etwa ein bis zwei Meter schmalen Pfad auf dem es links und rechts Hunderte Meter in die Tiefe geht. Das ist nichts für schwache Nerven oder Menschen, die nicht fit sind. Seit 2004 sind auf diesem Weg 13 Wanderer verunglückt. Auch das ist ein Grund dafür, dass man ab dem 1. April 2022 eine Erlaubnis braucht, um den Angels Landing zu besteigen.

Trotz der Strapazen hat sich der Aufstieg gelohnt, und der Ausblick vom Gipfel war unbeschreiblich toll. Vom Zion Nationalpark ging die Reise weiter über den Bryce Canyon und die Stadt Page zum berühmten Grand Canyon. Dieser war nach all den unglaublich tollen Nationalparks, die wir zuvor gesehen hatten, aber eher eine Enttäuschung. Aber ein Abstecher lohnt sich auf jeden Fall, wenn man in der Nähe ist.

Die Enttäuschung sollte aber nicht lange anhalten, denn am nächsten Tag ging es über die faszinierende Route 66 bis nach Los Angeles. Eine tolle Strecke, die wohl jeder aus Film und Fernsehen kennt. Inmitten der beeindruckenden Landschaft, die die Route 66 durchquert, findet man immer wieder kleine Dörfer, die noch aussehen wie vor 100 Jahren. Es war wirklich so, als wäre man in der Zeit zurückgereist. Sogar in der alten Goldgräber-Stadt Oatman haben wir angehalten, und dort sah es aus wie in einem alten Schwarz-Weiß- Western-Film!

Zum Abschluss des Road-Trips sind wir die traumhafte Küste Kaliforniens bis nach San Diego runtergefahren. Das ist die Gegend, in der all die „Schönen und Reichen“ leben, und ich kann es durchaus verstehen. Palmen, Traumstrände und das ganze Jahr gutes Wetter sind wohl ausreichend Argumente, sich dort niederzulassen.

Nach unserem insgesamt 18-tägigen Road-Trip ging es für Marie und mich weiter nach Wapakoneta. In Lengerichs Partnerstadt haben wir mit meiner Gastfamilie ein typisch amerikanisches Weihnachten gefeiert, um kurz nach Weihnachten dann weiter nach New York zu ziehen und von dort aus die Heimreise Richtung Deutschland anzutreten.

Ein paar Wochen werden wir nun mit unseren Freunden und Familien in Deutschland verbringen, bevor die Reise im Februar weitergeht.

Wer uns digital auf der Reise begleiten möchte, sollte unbedingt mal auf Insta-gram oder YouTube vorbeischauen. Dort gebe ich unter dem Namen ,NiesseOnTour‘ täglich Einblicke in die Reise rund um den Globus.“